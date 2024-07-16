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        Düzce'de boğazına olta iğnesi takılan saztavuğu tedavi edildi

        Düzce'de boğazına olta iğnesi takılan saztavuğu tedavi edilerek doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 18:26 Güncelleme: 16.07.2024 - 18:26
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        Düzce'de boğazına olta iğnesi takılan saztavuğu tedavi edildi
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        Düzce'de boğazına olta iğnesi takılan saztavuğu tedavi edilerek doğaya salındı.

        Efteni Gölü Kuş Cenneti Havzası'nda olta balıkçılığı yapan bir kişi, çevredeki saztavuğunun olta iğnesi yuttuğunu fark etti.

        Durumun bildirilmesi üzerine saztavuğu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.

        Şube müdürlüğüne getirilen saztavuğu veteriner hekimlerce muayene edildi.

        Röntgende saz tavuğunun boğazına takıldığı belirlenen olta iğnesi, veteriner hekim Murat Ünlü tarafından cerrahi müdahaleyle çıkarıldı.

        Tedavisi tamamlanan saztavuğu doğal yaşam ortamına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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