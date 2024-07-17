Düzce'de yola düşen Türk bayrakları duyarlı kişi tarafından kaldırıldı

Durumu fark eden bir kişi, yağışa rağmen trafiğin yoğun olduğu caddeden bayrakları kaldırdı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sağanak nedeniyle yola düşen Türk bayrakları, duyarlı bir kişi tarafından yerden alındı.

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