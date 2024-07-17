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        Düzce'de yola düşen Türk bayrakları duyarlı kişi tarafından kaldırıldı

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sağanak nedeniyle yola düşen Türk bayrakları, duyarlı bir kişi tarafından yerden alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 17:27 Güncelleme: 17.07.2024 - 17:27
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        Düzce'de yola düşen Türk bayrakları duyarlı kişi tarafından kaldırıldı
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        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sağanak nedeniyle yola düşen Türk bayrakları, duyarlı bir kişi tarafından yerden alındı.

        İlçede aniden bastıran sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, insanlar kapalı alanlara sığındı.

        Hükümet Konağının bulunduğu caddenin kenarındaki direkte asılı duran Türk bayrakları, şiddetli yağışın etkisiyle yola düştü.

        Durumu fark eden bir kişi, yağışa rağmen trafiğin yoğun olduğu caddeden bayrakları kaldırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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