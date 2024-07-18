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        Düzce'de hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk öldü

        Düzce'de hafriyat kamyonunun çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 14:59 Güncelleme: 18.07.2024 - 14:59
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        Düzce'de hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk öldü
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        Düzce'de hafriyat kamyonunun çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Fevzi Çakmak Mahallesi Erel Sokak'ta Cafer P. yönetimindeki 81 DY 002 plakalı hafriyat kamyonu, camideki Kur'an kursunun ardından evine giden yabancı uyruklu Abdurrahman E.M'ye çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Çocuğun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kamyon sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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