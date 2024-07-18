Düzce'de hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk öldü
Düzce'de hafriyat kamyonunun çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Düzce'de hafriyat kamyonunun çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Fevzi Çakmak Mahallesi Erel Sokak'ta Cafer P. yönetimindeki 81 DY 002 plakalı hafriyat kamyonu, camideki Kur'an kursunun ardından evine giden yabancı uyruklu Abdurrahman E.M'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Çocuğun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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