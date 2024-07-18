Atatürk'ün Düzce'ye gelişinin 90. yıl dönümünde köy çeşmesinden ayran akıtıldı

Atatürk'ün Düzce'ye gelişinin 90. yıl dönümünde, ayran içtiği Selamlar köyünde çeşmeden ayran akıtıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Düzce'ye gelişinin 90. yılı dolayısıyla Gümüşova ilçesi Selamlar köyünde tören düzenlendi.

Tören, Vali Selçuk Aslan ve protokol üyelerinin Düzce Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde kortej yürüyüşle başladı.

Köy meydanına kadar yürüyen Vali Aslan ve katılımcılar, Atatürk'ün burada ayran içmesinin anısına 200 yıllık çeşmeden akıtılan ayrandan içti.

Belediye bandosu ve mehter takımın gösteriler sunduğu programda konuşan Vali Aslan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 Temmuz 1934'te Ankara'dan İstanbul'a giderken buradan geçeceğini haber alan vatandaşların, eski adıyla "İbrahimağa" köyünde toplandığını anlattı.

Aslan, bunu duyan ve selam vermek için köye uğrayan Atatürk'ün, ikram edilen ayrandan içerek, köyün adını "Selamlar" olarak değiştirdiğini söyledi.

Vali Aslan, Atatürk'ün kente gelişinin 90. yılının kutlandığını belirterek, "Büyük önder, Türk milletine olan güvenini, inancını hiçbir zaman kaybetmemiş. Sonuna kadar güvendiği Türk milleti de onu hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır." dedi.