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        Düzce'de yaz Kur'an kursuna katılan çocuklara trafik eğitimi verildi

        Düzce'de yaz Kur'an kursu için camiye giden çocuklara polis ekiplerince trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 18:26 Güncelleme: 18.07.2024 - 18:31
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        Düzce'de yaz Kur'an kursuna katılan çocuklara trafik eğitimi verildi
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        Düzce'de yaz Kur'an kursu için camiye giden çocuklara polis ekiplerince trafik eğitimi verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Müftülüğü ile ortaklaşa düzenlenen etkinlik kapsamında Zahid-Ül Kevseri Camisi'nde yaz Kur'an kursuna katılan öğrencileri trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

        Eğitimin arından çocukların merak ettikleri konuları hakkında bilgi veren ekipler, cami avlusunda çocuklara dondurma ikramında bulundu.

        Yaz boyunca devam edecek etkinliklerle ekipler, çocukları trafik güvenliği konusunda bilgilendirmeyi amaçlıyor.

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