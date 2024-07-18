Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 18:45 Güncelleme: 18.07.2024 - 18:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli O.B'nin aracında ve üzerinde yaptığı aramada 15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Operasyon kapsamında 1 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanma" suçundan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu dönemi!
        TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu dönemi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü
        Bunaltan sıcaklarla ilgili kötü haber!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili kötü haber!
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Çip sektörü 1 günde yarım trilyon kaybetti
        Çip sektörü 1 günde yarım trilyon kaybetti
        İzmir'de korku dolu anlar!
        İzmir'de korku dolu anlar!
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Emre 18 yaşındaydı! İstanbul'da dehşet kamerada!
        Emre 18 yaşındaydı! İstanbul'da dehşet kamerada!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Solun başka işi gücü yok mu
        Solun başka işi gücü yok mu
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        MB faiz kararı ne olacak?
        MB faiz kararı ne olacak?
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Kimseye imza vermedik"
        "Kimseye imza vermedik"
        "Bu kavga bitsin!"
        "Bu kavga bitsin!"
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Suda boğulan kişiye 2 suni solunum 30 kalp masajı döngüsü!
        Suda boğulan kişiye 2 suni solunum 30 kalp masajı döngüsü!
        Joao Felix iddiası!
        Joao Felix iddiası!
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor

        Benzer Haberler

        Düzce'de yaz Kur'an kursuna katılan çocuklara trafik eğitimi verildi
        Düzce'de yaz Kur'an kursuna katılan çocuklara trafik eğitimi verildi
        Atatürk'ün Düzce'ye gelişinin 90. yıl dönümünde köy çeşmesinden ayran akıtı...
        Atatürk'ün Düzce'ye gelişinin 90. yıl dönümünde köy çeşmesinden ayran akıtı...
        Düzce'de hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk öldü
        Düzce'de hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk öldü
        Kamyonun çarptığı çocuk öldü
        Kamyonun çarptığı çocuk öldü
        Düzce'de yola düşen Türk bayrakları duyarlı kişi tarafından kaldırıldı
        Düzce'de yola düşen Türk bayrakları duyarlı kişi tarafından kaldırıldı
        Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Türkyılmaz'ın babasının cenazesi Düz...
        Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Türkyılmaz'ın babasının cenazesi Düz...