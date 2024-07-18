Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Otomobil sporlarında Türkiye Baja Şampiyonası, yarın Düzce'de başlayacak

        2024 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ilk yarışı, yarın start alacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 19:30 Güncelleme: 18.07.2024 - 19:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil sporlarında Türkiye Baja Şampiyonası, yarın Düzce'de başlayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        2024 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ilk yarışı, yarın start alacak.

        Yarış öncesi Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yarışmaya katılacak sporculara Düzce Offroad Spor Kulübü yetkililerince brifing verildi.

        ICRYPEX ana sponsorluğunda Spor Toto ve Düzce Belediyesinin katkılarıyla gerçekleşecek organizasyona, 54 sporcu 27 araçla katılacak.

        4x4 arazi araçlarının farklı klasmanlarda ve yol dışı etaplarda mücadele ettiği ralli tipi off-road yarışı olan baja branşında sezonun ilk yarışında yarın sporcular, saat 16.00'da Kaynaşlı Otokros Pisti'ndeki prolog (sıralama) etabını gerçekleştirecek. Saat 20.00'de ise Düzce Valiliği önünde düzenlenecek seremoni startı yapılacak.

        Takımlar, 20 Temmuz Cumartesi günü Samandere mevkisinde, 21 Temmuz Pazar günü ise Güzeldere mevkisinde belirlenen etaplarda toplam 457 kilometre yol katedecek.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, AA muhabirine, sporcuların zorluk derecesi yüksek fakat keyifli bir etapta yarışacağını söyledi.

        Yazıcı, yarın sıralama yarışlarının ardından seremoni startının yapılacağını aktararak, "Cumartesi ve pazar günü ise kentteki yaylalarda etaplar var. Birbirinden keyifli yarışlar olacak. Hem Düzce'nin tanıtımı konusunda hem de spor adına güzel görüntüler oluşacak. Kazasız bir yarış diliyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu dönemi!
        TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu dönemi!
        "Ben kazanmadım Türk futbolu kazandı!"
        "Ben kazanmadım Türk futbolu kazandı!"
        İzmir'de ve Balıkesir'de yangın
        İzmir'de ve Balıkesir'de yangın
        Bunaltan sıcaklarla ilgili kötü haber!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili kötü haber!
        Kıbrıs tezkeresi Meclis'ten geçti
        Kıbrıs tezkeresi Meclis'ten geçti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Adliye çıkışında silahlı kavga: 2 yaralı, 9 gözaltı
        Adliye çıkışında silahlı kavga: 2 yaralı, 9 gözaltı
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Çip sektörü 1 günde yarım trilyon kaybetti
        Çip sektörü 1 günde yarım trilyon kaybetti
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Solun başka işi gücü yok mu
        Solun başka işi gücü yok mu
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        MB faiz kararı ne olacak?
        MB faiz kararı ne olacak?
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Bu kavga bitsin!"
        "Bu kavga bitsin!"
        "Kimseye imza vermedik"
        "Kimseye imza vermedik"
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Türk bayrağını görünce çıkmadı

        Benzer Haberler

        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Düzce'de yaz Kur'an kursuna katılan çocuklara trafik eğitimi verildi
        Düzce'de yaz Kur'an kursuna katılan çocuklara trafik eğitimi verildi
        Atatürk'ün Düzce'ye gelişinin 90. yıl dönümünde köy çeşmesinden ayran akıtı...
        Atatürk'ün Düzce'ye gelişinin 90. yıl dönümünde köy çeşmesinden ayran akıtı...
        Düzce'de hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk öldü
        Düzce'de hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk öldü
        Kamyonun çarptığı çocuk öldü
        Kamyonun çarptığı çocuk öldü
        Düzce'de yola düşen Türk bayrakları duyarlı kişi tarafından kaldırıldı
        Düzce'de yola düşen Türk bayrakları duyarlı kişi tarafından kaldırıldı