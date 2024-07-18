Otomobil sporlarında Türkiye Baja Şampiyonası, yarın Düzce'de başlayacak

2024 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ilk yarışı, yarın start alacak.

Yarış öncesi Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yarışmaya katılacak sporculara Düzce Offroad Spor Kulübü yetkililerince brifing verildi.

ICRYPEX ana sponsorluğunda Spor Toto ve Düzce Belediyesinin katkılarıyla gerçekleşecek organizasyona, 54 sporcu 27 araçla katılacak.

4x4 arazi araçlarının farklı klasmanlarda ve yol dışı etaplarda mücadele ettiği ralli tipi off-road yarışı olan baja branşında sezonun ilk yarışında yarın sporcular, saat 16.00'da Kaynaşlı Otokros Pisti'ndeki prolog (sıralama) etabını gerçekleştirecek. Saat 20.00'de ise Düzce Valiliği önünde düzenlenecek seremoni startı yapılacak.