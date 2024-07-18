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        Futbol: Hazırlık maçı

        Yeni sezonda Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek iki takımı karşı karşıya getiren hazırlık maçında Alagöz Holding Iğdır FK, Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 20:22 Güncelleme: 18.07.2024 - 20:22
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        Futbol: Hazırlık maçı
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        Yeni sezonda Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek iki takımı karşı karşıya getiren hazırlık maçında Alagöz Holding Iğdır FK, Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi.

        Iğdır FK ve Fatih Karagümrük, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlık maçında karşılaştı.

        İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci devresinde Iğdır FK, aradığı golü buldu.

        Müsabakanın 81. dakikasında öne geçen Iğdır FK, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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