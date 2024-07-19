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        Yığılca'da arıcılık kursları devam ediyor

        Yığılca'da İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda açılan "Uygulamalı Arıcılık" kursları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 16:22 Güncelleme: 19.07.2024 - 16:22
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        Yığılca'da arıcılık kursları devam ediyor
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        Yığılca'da İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda açılan "Uygulamalı Arıcılık" kursları devam ediyor.

        Hacılar köyünde Halk Eğitim Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personelince verilen arıcılık kurslarında sektördeki gelişmeleri ve teknolojileri arıcılara duyurmak ve geleneksel üretim modelinden modern üretim modeline dönüşümün sağlanması amaçlanıyor.

        Kursta verilen teorik derslerin ardından uygulamalı eğitimlerle de bilgi aktarılıyor.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Akça, yaptığı açıklamada, arıcılık kurslarının arıcılar arasında farkındalık oluşturduğunu ve ilçede modern üretim tekniklerinin yaygınlaştığını belirterek, kovan başına verimde de artış yaşandığını söyledi.

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