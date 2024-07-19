Türkiye Baja Şampiyonası 1. ayak prolog yarışları yapıldı

4x4 arazi araçlarının farklı klasmanlarda ve yol dışı etaplarda mücadele ettiği ralli tipi off-road yarışı olan baja branşında sezonun ilk yarışında sporcular, Kaynaşlı Otokros Pisti'ndeki prolog etabını gerçekleştirdi.

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