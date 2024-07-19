Türkiye Baja Şampiyonası 1. ayak prolog yarışları yapıldı
2024 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ilk yarışının prolog (sıralama) etabı tamamlandı.
2024 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ilk yarışının prolog (sıralama) etabı tamamlandı.
ICRYPEX ana sponsorluğunda Spor Toto ve Düzce Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen organizasyona, 54 sporcu 27 araçla katılıyor.
4x4 arazi araçlarının farklı klasmanlarda ve yol dışı etaplarda mücadele ettiği ralli tipi off-road yarışı olan baja branşında sezonun ilk yarışında sporcular, Kaynaşlı Otokros Pisti'ndeki prolog etabını gerçekleştirdi.
Özel parkurda sıralamada yer almak isteyen pilotlar, zamanla yarıştı.
Şampiyonanın birinci ayağı, 21 Temmuz Pazar günü sona erecek.
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