Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de yaralı bulunan bayağı yalıçapkını tedaviye alındı

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan bayağı yalıçapkını tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 20:15 Güncelleme: 19.07.2024 - 20:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de yaralı bulunan bayağı yalıçapkını tedaviye alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan bayağı yalıçapkını tedaviye alındı.

        Melenağzı plajında devriye gezen Jandarma Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yaralı halde bir bayağı yalıçapkını buldu.

        Ekipler, ilk müdahalesini yaptıkları kuşu, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü veterinerlerine teslim etti.

        Bitkin ve bir başka kuşun saldırısına uğradığı düşünülen kuş, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Küresel yazılım açıklaması
        Küresel yazılım açıklaması
        'Ateşkeste son aşamaya gelindi'
        'Ateşkeste son aşamaya gelindi'
        Boğdu, çuvala koydu, bahçeye bıraktı
        Boğdu, çuvala koydu, bahçeye bıraktı
        Furkan Apartmanı'nda karar
        Furkan Apartmanı'nda karar
        Yıldız Sarayı ziyarete açıldı
        Yıldız Sarayı ziyarete açıldı
        İstasyon dışında da market açacak
        İstasyon dışında da market açacak
        Karabük'te yol çöktü! Demiryolu da ulaşıma kapandı
        Karabük'te yol çöktü! Demiryolu da ulaşıma kapandı
        En-Nesyri bitiyor!
        En-Nesyri bitiyor!
        Sıcaklık artışı nedeniyle cinsiyetleri değişti
        Sıcaklık artışı nedeniyle cinsiyetleri değişti
        Prof. Dr. Yavuz'dan sivrisineklerden bulaşan virüs uyarısı
        Prof. Dr. Yavuz'dan sivrisineklerden bulaşan virüs uyarısı
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Mavi kriz!
        Mavi kriz!
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U

        Benzer Haberler

        Türkiye Baja Şampiyonası 1. ayak prolog yarışları yapıldı
        Türkiye Baja Şampiyonası 1. ayak prolog yarışları yapıldı
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Düzce'de Kur'an kurslarını ziyaret etti
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Düzce'de Kur'an kurslarını ziyaret etti
        Yığılca'da arıcılık kursları devam ediyor
        Yığılca'da arıcılık kursları devam ediyor
        Futbol: Hazırlık maçı
        Futbol: Hazırlık maçı
        Otomobil sporlarında Türkiye Baja Şampiyonası, yarın Düzce'de başlayacak
        Otomobil sporlarında Türkiye Baja Şampiyonası, yarın Düzce'de başlayacak
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı