Düzce'de yaralı bulunan bayağı yalıçapkını tedaviye alındı

Bitkin ve bir başka kuşun saldırısına uğradığı düşünülen kuş, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Ekipler, ilk müdahalesini yaptıkları kuşu, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü veterinerlerine teslim etti.

Melenağzı plajında devriye gezen Jandarma Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yaralı halde bir bayağı yalıçapkını buldu.

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