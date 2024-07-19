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        Düzce'den kısa kısa

        Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 20:25 Güncelleme: 19.07.2024 - 20:25
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        Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, birlik, beraberlik ve paylaşımın ayı olan muharrem ayının bereketini paylaşmak için Merkez Büyük Cami, Cedidiye Camisi, Bahçeşehir Hicret Camisi, Konuralp Merkez Camisi, Çocuk Üniversitesi, Millet Kütüphanesi ve Sabiha Ulusoy Kütüphanesi'nde aşure dağıtımı yapıldı.

        - Millet Bahçesinde "Sanat Sokağı" açıldı

        Düzce Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğinde Kadın Meclisi Sanat ve El Sanatları Çalışma Grubu tarafından "Sanat Sokağı" Millet Bahçesinde açıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte, kadınlara hem ürünlerini sergileme hem de satma imkanı sunuldu. Ebru sanatı, gümüş işleme, takı, ahşap işleme ile el örme ürünler ve hediyelik eşyaların yer aldığı stantlar, 21 Temmuz'a kadar 10.00-22.00 saatlerinde açık olacak.

        - Düzce İtfaiyesinin 6 aylık faaliyet raporu yayımlandı

        Düzce Belediyesinden yapılan açıklamada, İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yılın ilk 6 ayında 857 olaya müdahale ederken, bunlardan 397'si yangın 342'si kentsel insan ve hayvan kurtarma çalışması oldu.

        Ayrıca 807 vatandaşa afet konusunda bilinçlendirici eğitim veren ekipler, çeşitli tatbikatlar gerçekleştirdi.

        - "Spor Mahallemizde" etkinlikleri

        Düzce Belediyesi "Spor Mahallemizde" projesi kapsamında, Mamure Mahallesi'nde etkinlik düzenledi.

        Belediyenden yapılan açıklamada, etkinliğe katılan genç ve çocukların, voleybol, futbol, cornhole, tenis satranç ve bocce oynadığı belirtildi.

        Açıklamada, 63 mahallede spor etkinlik alanları kurulacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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