Düzce'den kısa kısa

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, birlik, beraberlik ve paylaşımın ayı olan muharrem ayının bereketini paylaşmak için Merkez Büyük Cami, Cedidiye Camisi, Bahçeşehir Hicret Camisi, Konuralp Merkez Camisi, Çocuk Üniversitesi, Millet Kütüphanesi ve Sabiha Ulusoy Kütüphanesi'nde aşure dağıtımı yapıldı.

- Millet Bahçesinde "Sanat Sokağı" açıldı

Düzce Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğinde Kadın Meclisi Sanat ve El Sanatları Çalışma Grubu tarafından "Sanat Sokağı" Millet Bahçesinde açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte, kadınlara hem ürünlerini sergileme hem de satma imkanı sunuldu. Ebru sanatı, gümüş işleme, takı, ahşap işleme ile el örme ürünler ve hediyelik eşyaların yer aldığı stantlar, 21 Temmuz'a kadar 10.00-22.00 saatlerinde açık olacak. - Düzce İtfaiyesinin 6 aylık faaliyet raporu yayımlandı Düzce Belediyesinden yapılan açıklamada, İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yılın ilk 6 ayında 857 olaya müdahale ederken, bunlardan 397'si yangın 342'si kentsel insan ve hayvan kurtarma çalışması oldu.