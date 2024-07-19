Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        TOSFED Türkiye Baja Şampiyonası 1. ayağı, Düzce'de seremonik startla başladı

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Düzce'de düzenlenen 2024 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ilk yarışı, seremonik startla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 21:18 Güncelleme: 19.07.2024 - 21:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOSFED Türkiye Baja Şampiyonası 1. ayağı, Düzce'de seremonik startla başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Düzce'de düzenlenen 2024 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ilk yarışı, seremonik startla başladı.

        TOSFED ile Düzce Otomobil Sporları ve Off-Road Kulübü (DOSOD) tarafından organize edilen, ICRYPEX ana sponsorluğunda, Spor Toto, Düzce Valiliği ve Belediyesi tarafından desteklenen, "Baja Prusias"ı adı altında gerçekleştirilen yarışa katılan 54 sporcu ve 27 araç, kent turu attıktan sonra Valilik meydanına geldi.

        Vali Selçuk Aslan ve DOSOD Başkanı İsmail Aydın'ın seremonik startı vermesiyle organizasyon başladı.

        4x4 arazi araçlarının farklı klasmanlarda ve yol dışı etaplarda mücadele ettiği ralli tipi off-road yarışı olan baja branşında sezonun ilk yarışında pilotlar, yarın Samandere, pazar günü ise Güzeldere mevkisinde belirlenen etaplarda toplam 457 kilometre yol katedecek.

        - "Kazasız belasız bir yarış olsun umuyoruz"

        Vali Selçuk Aslan, AA muhabirine, TOSFED tarafından düzenlenen organizasyonun ilk ayağının kentte start aldığını söyledi.

        Yarışın kentin tanıtımı ve Türkiye'deki otomobil sporlarının gelişimi açısından oldukça önemli olduğuna değinen Vali Aslan, "Katılımcıların tamamına yakını farklı illerden kentimize geldi. Organizasyona Valilik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, Belediyemiz ve İl Özel İdaremiz destek veriyor. Asıl ev sahipliğini DOSOD yapıyor. Böyle güzel bir organizasyonu Düzce'ye kazandırmalarından ötürü kendilerine teşekkür etmek istiyorum." dedi.

        Kentin bu tür organizasyonlarda oldukça başarılı olduğunu anlatan Vali Aslan, şöyle konuştu:

        "Bu tür sporlar adrenalin bazlı sporlar olduğu için potansiyel risklerini de hep beraber müşahede ediyoruz. Bu anlamda iş güvenliği anlamında kuralları icrasında hep birlikte çalışmalar yürütülüyor. Kazasız belasız bir yarış olsun umuyoruz. Bundan sonra Baja Rallisi'nin Bursa, Bolu ve İstanbul ayakları da olacak. İlk adımın burada olması bizi ayrı bir gururlandırıyor. Bizim kent olarak sloganımız 'Düzce'de heyecan var, herkesi bekliyoruz.' İzleyicilerimize keyifli bir yarış diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Küresel yazılım açıklaması
        Küresel yazılım açıklaması
        'Ateşkeste son aşamaya gelindi'
        'Ateşkeste son aşamaya gelindi'
        Boğdu, çuvala koydu, bahçeye bıraktı
        Boğdu, çuvala koydu, bahçeye bıraktı
        Yıldız Sarayı ziyarete açıldı
        Yıldız Sarayı ziyarete açıldı
        "Karlı bir ortaklık olur"
        "Karlı bir ortaklık olur"
        Öğrencisine şiddet uygulayan öğretmene tahliye
        Öğrencisine şiddet uygulayan öğretmene tahliye
        Furkan Apartmanı'nda karar
        Furkan Apartmanı'nda karar
        Sıcaklık artışı nedeniyle cinsiyetleri değişti
        Sıcaklık artışı nedeniyle cinsiyetleri değişti
        İstasyon dışında da market açacak
        İstasyon dışında da market açacak
        En-Nesyri bitiyor!
        En-Nesyri bitiyor!
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Mavi kriz!
        Mavi kriz!
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U

        Benzer Haberler

        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'de yaralı bulunan bayağı yalıçapkını tedaviye alındı
        Düzce'de yaralı bulunan bayağı yalıçapkını tedaviye alındı
        Türkiye Baja Şampiyonası 1. ayak prolog yarışları yapıldı
        Türkiye Baja Şampiyonası 1. ayak prolog yarışları yapıldı
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Düzce'de Kur'an kurslarını ziyaret etti
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Düzce'de Kur'an kurslarını ziyaret etti
        Yığılca'da arıcılık kursları devam ediyor
        Yığılca'da arıcılık kursları devam ediyor
        Futbol: Hazırlık maçı
        Futbol: Hazırlık maçı