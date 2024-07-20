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        Düzce'de TÜGVA yaz okulu öğrencileri çadır kampında buluştu

        Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) Düzce'deki yaz okuluna katılan öğrenciler, çadır kampında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 11:17 Güncelleme: 20.07.2024 - 11:26
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        Düzce'de TÜGVA yaz okulu öğrencileri çadır kampında buluştu
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        Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) Düzce'deki yaz okuluna katılan öğrenciler, çadır kampında bir araya geldi.

        Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen yaz okulunda 400 öğrenci, çeşitli alanlarda derslerin yanı sıra spor yapma ve çeşitli aktivitelere katılma imkanı buluyor.

        Yaz okulunda geri dönüşüm ve sahipsiz hayvanlar gibi farklı alanlarda hayata geçirilen sosyal sorumluluk projeleriyle de çocuklara farkındalık kazandırılması amaçlanıyor.

        Yaz okulu bünyesinde düzenlenen çadır kampında bir araya gelen 160 öğrenci, yakılan ateş etrafında şarkı söyleyerek ve çeşitli oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

        TÜGVA İl Temsilcisi Osman Yel, AA muhabirine, çadır kampına talebin her geçen yıl arttığını söyledi.

        Yaz kurslarının 8 yıldır devam ettiğini, çadır kampının da 3 yıldır yapıldığını aktaran Yel, kampa katılan öğrencilerin teknolojik aletlerden uzak sohbet ve oyun havasında zaman geçirdiğini kaydetti.

        Yel, farklı okullardan birbirlerini tanımayan öğrencileri bir araya getirerek, arkadaşlık ortamı oluşturduklarını dile getirerek, "Çocuklar, kendi içlerinde aile düzeni, büyüğe saygı, küçüğe sevgi gibi insani ilişkiler kuruyor. Bu kursun başlangıcından bitimine kadar olan serüvende bu değişiklikleri öğrencilerimizde gözlemliyoruz. Hele ki bu çadır kampına geldikten sonra ailelerinden tamamen uzak, kendi yaşamlarını idame ettirebilecekleri bir ortamda bir gece de olsa bu hayatı görmeleri, onlara farklı bir olgunluk katıyor." diye konuştu.

        Kampa katılan öğrenci 10 yaşındaki Emir Aytan da zamanlarını eğlenceli şekilde değerlendirdiklerini belirterek, "Kamp ateşi yaktık. Çadırların içinde ve dışında oyunlar oynuyoruz. Tablet olmadan voleybol, tenis ve basketbol oynayarak eğleniyoruz." dedi.

        Öğrencilerden 11 yaşındaki Yusuf Emre Özçelik de kampın eğlenceli ve keyifli bir yer olduğunu belirterek, seneye tekrar gelmek istediğini ifade etti.

        Galeri
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        Galeri
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