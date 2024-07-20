Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de sağanak etkili oldu

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sağanak etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 16:38 Güncelleme: 20.07.2024 - 16:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de sağanak etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sağanak etkili oldu.

        Kuvvetli yağış, ilçe sınırlarında kalan Efteni Gölü ve Gölormanı köyü çevresinde etkisini gösterdi.

        Bölgeden geçen sürücüler, aniden bastıran yağış sonucu oluşan su birikintileri nedeniyle yolda dikkatli ilerledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Son 3 saatte 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, denize girmek yasaklandı
        Son 3 saatte 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, denize girmek yasaklandı
        Ünlü oyuncudan acı haber
        Ünlü oyuncudan acı haber
        Biri 16 diğeri 15 yaşındaydı! Elif'in ardından Esmanur'u da kaybettik!
        Biri 16 diğeri 15 yaşındaydı! Elif'in ardından Esmanur'u da kaybettik!
        Sosyal medyada viral oldu! Yok böyle protesto!
        Sosyal medyada viral oldu! Yok böyle protesto!
        Hacıosmanoğlu: "Geçmiş orada kaldı"
        Hacıosmanoğlu: "Geçmiş orada kaldı"
        26 ülke gezen Alman çiftin son durakları: Ağrı
        26 ülke gezen Alman çiftin son durakları: Ağrı
        "KKTC, Türk milletinin başarı öyküsüdür"
        "KKTC, Türk milletinin başarı öyküsüdür"
        Acı haber
        Acı haber
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı!
        Kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı!
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Babası Kıbrıs gazisi
        Babası Kıbrıs gazisi
        Plajlardan renkli kareler
        Plajlardan renkli kareler
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor
        Derrick Köhn için kritik süreç!
        Derrick Köhn için kritik süreç!
        Doğuştan olmayan vajinası karın zarından yapıldı
        Doğuştan olmayan vajinası karın zarından yapıldı
        Göz yogası gözlük ihtiyacını ortadan kaldırabilir mi?
        Göz yogası gözlük ihtiyacını ortadan kaldırabilir mi?

        Benzer Haberler

        Düzce'de TÜGVA yaz okulu öğrencileri çadır kampında buluştu
        Düzce'de TÜGVA yaz okulu öğrencileri çadır kampında buluştu
        TOSFED Türkiye Baja Şampiyonası 1. ayağı, Düzce'de seremonik startla başlad...
        TOSFED Türkiye Baja Şampiyonası 1. ayağı, Düzce'de seremonik startla başlad...
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'de yaralı bulunan bayağı yalıçapkını tedaviye alındı
        Düzce'de yaralı bulunan bayağı yalıçapkını tedaviye alındı
        Türkiye Baja Şampiyonası 1. ayak prolog yarışları yapıldı
        Türkiye Baja Şampiyonası 1. ayak prolog yarışları yapıldı
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Düzce'de Kur'an kurslarını ziyaret etti
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Düzce'de Kur'an kurslarını ziyaret etti