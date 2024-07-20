Düzce'de sağanak etkili oldu
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sağanak etkili oldu.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sağanak etkili oldu.
Kuvvetli yağış, ilçe sınırlarında kalan Efteni Gölü ve Gölormanı köyü çevresinde etkisini gösterdi.
Bölgeden geçen sürücüler, aniden bastıran yağış sonucu oluşan su birikintileri nedeniyle yolda dikkatli ilerledi.
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