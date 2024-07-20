Düzce'de düzenlenen TOSFED Türkiye Baja Şampiyonası'nın ilk gün yarışları yapıldı

4x4 arazi araçlarının farklı klasmanlarda ve yol dışı etaplarda mücadele ettiği ralli tipi off-road yarışında, ilk günde 234,28 kilometre özel etap geçildi.

TOSFED ile Düzce Otomobil Sporları ve Off-Road Kulübü (DOSOD) tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda, Spor Toto, Düzce Valiliği ve Belediyesinin desteğiyle "Baja Prusias"ı adı altında gerçekleştirilen yarışa 54 sporcu ve 27 araç katıldı.

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