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        Okçulukta "Konuralp Hava Koşusu" Düzce'de başladı

        Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen "Konuralp Hava Koşusu" Düzce'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 18:11 Güncelleme: 20.07.2024 - 18:11
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        Okçulukta "Konuralp Hava Koşusu" Düzce'de başladı
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        Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen "Konuralp Hava Koşusu" Düzce'de başladı.

        Federasyonun 2024 faaliyet programında yer alan etkinlik, 21 il ve 30 kulüpten 250 sporcunun katılımıyla Gölyaka Kültür Park alanında gerçekleştiriliyor.

        Düzce Valiliği, Gölyaka Kaymakamlığı ve Belediyesi ile Gençlik ve Spor il Müdürlüğü tarafından desteklenen etkinliğe katılan Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Gazoz da ok attı.

        Geleneksel Türk okçuluk kıyafetleriyle organizasyona katılan yarışmacılar 30, 50, 100 ve 250 metre limitli menzil atışları yaptı.

        Gençlik Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcular, hakemler ve aileler olmak üzere 600 kişilik kafileyi ağırladıklarını söyledi.

        Geleneksel Türk okçuluğunun Türkiye'de gelişen spor branşları arasında yer aldığını dile getiren Yazıcı, kentte okçuluk sporuna hem sporcu hem de tesisleşme anlamında yatırımlar yapıldığını kaydetti.

        Organizasyon, yarın akşam ödül töreniyle sona erecek.

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