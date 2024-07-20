Düzce'de boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, kurtarıldı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, kurtarıldı.
Karaburun sahilinde ailesiyle denize giren 11 yaşındaki Siraç C'nin bir süre sonra çırpındığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, vatandaşların da yardımıyla çocuğu denizden çıkardı.
Çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Siraç C’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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