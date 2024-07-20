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        Düzce'de boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 20:55 Güncelleme: 20.07.2024 - 20:55
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        Düzce'de boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, kurtarıldı.

        Karaburun sahilinde ailesiyle denize giren 11 yaşındaki Siraç C'nin bir süre sonra çırpındığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, vatandaşların da yardımıyla çocuğu denizden çıkardı.

        Çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Siraç C’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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