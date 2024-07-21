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        Düzce'de şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 09:31 Güncelleme: 21.07.2024 - 09:31
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        Düzce'de şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Şaban Yılmaz (42) idaresindeki traktör, Kurukavak köyü Çorakyanı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Traktörün altında kalan Yılmaz, çevredeki vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Çilimli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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