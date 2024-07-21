Okçulukta "Konuralp Hava Koşusu" Düzce'de sona erdi

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından Düzce'de düzenlenen "Konuralp Hava Koşusu" tamamlandı.

Federasyonun 2024 faaliyet programında yer alan etkinlik, 21 il ve 30 kulüpten 250 sporcunun katılımıyla Gölyaka Kültür Park alanında gerçekleştirildi.

Düzce Valiliği, Gölyaka Kaymakamlığı ve Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından desteklenen etkinliğin son gününde geleneksel Türk okçuluk kıyafetleriyle organizasyona katılan yarışmacılar, ilk olarak doğal mürekkep kullanılarak yapılan yaylarla atış yaptı.