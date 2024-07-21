TOSFED Türkiye Baja Şampiyonası Düzce'de sona erdi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Düzce'de düzenlenen 2024 Türkiye Baja Şampiyonası tamamlandı.

TOSFED ile Düzce Otomobil Sporları ve Off-Road Kulübü (DOSOD) tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda, Spor Toto, Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesinin desteğiyle "Baja Prusias"ı adı altında gerçekleştirilen yarışa 54 sporcu ve 27 araç katıldı.

Zorlu parkurlarda toplam 457 kilometre mesafe kat edilen şampiyona, Samandere mevkisinde yapılan final etabının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.