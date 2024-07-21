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        TOSFED Türkiye Baja Şampiyonası Düzce'de sona erdi

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Düzce'de düzenlenen 2024 Türkiye Baja Şampiyonası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 21:06 Güncelleme: 21.07.2024 - 21:06
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        TOSFED Türkiye Baja Şampiyonası Düzce'de sona erdi
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        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Düzce'de düzenlenen 2024 Türkiye Baja Şampiyonası tamamlandı.

        TOSFED ile Düzce Otomobil Sporları ve Off-Road Kulübü (DOSOD) tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda, Spor Toto, Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesinin desteğiyle "Baja Prusias"ı adı altında gerçekleştirilen yarışa 54 sporcu ve 27 araç katıldı.

        Zorlu parkurlarda toplam 457 kilometre mesafe kat edilen şampiyona, Samandere mevkisinde yapılan final etabının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

        Otomobil, Sınıf SSV, Sınıf 4, Sınıf 3, Sınıf 2 olmak üzere 5 kategoride dereceye giren sporcular, ödüllerini Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Gölyaka Orman İşletme Müdürü Hülya Birtürk, İl Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan'dan aldı.

        Törende konuşan Vali Aslan, Baja Rallisi'ne ev sahipliği yapmanın mutluluğu içinde olduklarını söyledi.

        TOSFED'e teşekkür eden Aslan, "Tabii ki adrenalin bazlı, oldukça riskli bir spor. 2 günlük etaplar boyunca hiçbir arkadaşımızın burnunun kanamaması bizim tesellimiz." diye konuştu.

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