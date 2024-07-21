Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Tutkun, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 58 yaşındaki Cihat Tutkun, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 58 yaşındaki Cihat Tutkun, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Bir süredir kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine Tutkun’un Körpeşler Mahallesi'ndeki evine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Eve giren sağlık ekipleri, Tutkun’un yalnız yaşadığı dairesinde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi.
Tutkun’un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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