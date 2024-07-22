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        Düzce'de park halindeki ticari taksiye taş ve sopalarla zarar veren şüpheliler yakalandı

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde park halindeki ticari taksiye taş ve sopa kullanarak zarar veren 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 01:00 Güncelleme: 22.07.2024 - 01:00
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        Düzce'de park halindeki ticari taksiye taş ve sopalarla zarar veren şüpheliler yakalandı
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde park halindeki ticari taksiye taş ve sopa kullanarak zarar veren 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Orhangazi Mahallesi'ndeki taksi durağı önünde park halinde olan Serkan Akman'a ait ticari taksiye kimliği belirsiz 2 şüpheli taş ve sopalarla zarar verdi.

        Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Kaçmaya çalışan şüpheliler ekiplerin takibiyle yakalandıktan sonra ifadeleri alınmak üzere Yığılca İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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