Düzce'de park halindeki ticari taksiye taş ve sopalarla zarar veren şüpheliler yakalandı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde park halindeki ticari taksiye taş ve sopa kullanarak zarar veren 2 şüpheli gözaltına alındı.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde park halindeki ticari taksiye taş ve sopa kullanarak zarar veren 2 şüpheli gözaltına alındı.
Orhangazi Mahallesi'ndeki taksi durağı önünde park halinde olan Serkan Akman'a ait ticari taksiye kimliği belirsiz 2 şüpheli taş ve sopalarla zarar verdi.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Kaçmaya çalışan şüpheliler ekiplerin takibiyle yakalandıktan sonra ifadeleri alınmak üzere Yığılca İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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