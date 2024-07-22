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        Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Tutkun, son yolculuğuna uğurlandı

        Kalp krizi sonucu vefat eden Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cihat Tutkun'un cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 15:36 Güncelleme: 22.07.2024 - 15:36
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        Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Tutkun, son yolculuğuna uğurlandı
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        Kalp krizi sonucu vefat eden Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cihat Tutkun'un cenazesi toprağa verildi.

        Kuyumcuhacıali Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Tutkun'un cenazesi, Düzce Şehitliği Camisi'ne getirildi.

        Tutkun'un Türk bayrağı sarılı tabutunun üzerine fotoğraf makinesi ve Düzcespor atkısı konuldu.

        Cenaze, burada kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

        Törene, Tutkun'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Düzce Gazeteciler Cemiyeti üyeleri, Düzcespor kulübü yönetimi, futbolcular, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Dün, bir süredir kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine Cihat Tutkun'un (58) Körpeşler Mahallesi'ndeki evine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilmiş, daireye giren sağlık görevlileri, hareketsiz halde bulunan Tutkun'un, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirlemişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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