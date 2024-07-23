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        Yıldızlar Judo Avrupa Kupası'nda Düzce'den Hiranur Birinci Avrupa üçüncüsü oldu

        Kocaeli'de düzenlenen Yıldızlar Judo Avrupa Kupası'nda Düzce Gençlik ve Spor Düzce İl Müdürlüğü sporcusu Hiranur Birinci, bronz madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 09:06 Güncelleme: 23.07.2024 - 09:06
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        Yıldızlar Judo Avrupa Kupası'nda Düzce'den Hiranur Birinci Avrupa üçüncüsü oldu
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        Kocaeli'de düzenlenen Yıldızlar Judo Avrupa Kupası'nda Düzce Gençlik ve Spor Düzce İl Müdürlüğü sporcusu Hiranur Birinci, bronz madalya kazandı.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda 20-21 Temmuz tarihlerinde düzenlenen şampiyonaya 6 ülkeden 156 yıldız sporcu katıldı.

        Turnuvada, Hiranur Birinci, Batuhan Gülaçtı ve Selim Kaan Kocaoğlu Düzce'yi temsil etti.

        Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada Hiranur Birinci, 36 kilogramda Avrupa üçüncüsü oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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