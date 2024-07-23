Yıldızlar Judo Avrupa Kupası'nda Düzce'den Hiranur Birinci Avrupa üçüncüsü oldu

Turnuvada, Hiranur Birinci, Batuhan Gülaçtı ve Selim Kaan Kocaoğlu Düzce'yi temsil etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda 20-21 Temmuz tarihlerinde düzenlenen şampiyonaya 6 ülkeden 156 yıldız sporcu katıldı.

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