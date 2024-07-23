Corendon Alanyaspor'un Düzce kampı başladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarının 2. etabı için Topuk Yaylası'nda kampa girdi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarının 2. etabı için Topuk Yaylası'nda kampa girdi.
Erzurum'da 1. etap kampının ardından 2 gün izin yapan Antalya temsilcisi, dün akşam Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde toplandı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sabah antrenmanına çıkan futbolcular, ısınma hareketleriyle kondisyon depoladı.
Turuncu-yeşilli ekibin, 9 gün sürecek kampta 3 hazırlık maçı oynayacağı belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.