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        Corendon Alanyaspor'un Düzce kampı başladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarının 2. etabı için Topuk Yaylası'nda kampa girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 10:59 Güncelleme: 23.07.2024 - 10:59
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        Corendon Alanyaspor'un Düzce kampı başladı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarının 2. etabı için Topuk Yaylası'nda kampa girdi.

        Erzurum'da 1. etap kampının ardından 2 gün izin yapan Antalya temsilcisi, dün akşam Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde toplandı.

        Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sabah antrenmanına çıkan futbolcular, ısınma hareketleriyle kondisyon depoladı.

        Turuncu-yeşilli ekibin, 9 gün sürecek kampta 3 hazırlık maçı oynayacağı belirtildi.

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