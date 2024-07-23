Gaziantep FK, Düzce'de kampa girdi

Takımın yeni transferleri Kacper Kozlowski ve Cyril Mandouki de takımla ilk antrenmanına katıldı.

Futbolcular sabah idmanında ise teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde ısınma, pas, kuvvet ve istasyon çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, geniş alanda pas çalışmalarıyla son buldu.

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