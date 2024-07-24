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        Düzce'de üniversiteli genç çiftçi, 20 dönüm arazide yaban mersini yetiştiriyor

        Düzce Üniversitesi (DÜ) öğrencisi 21 yaşındaki Bilal Köse, 20 dönüm arazide yaban mersini üretimi yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 18:58 Güncelleme: 24.07.2024 - 18:58
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        Düzce'de üniversiteli genç çiftçi, 20 dönüm arazide yaban mersini yetiştiriyor
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        Düzce Üniversitesi (DÜ) öğrencisi 21 yaşındaki Bilal Köse, 20 dönüm arazide yaban mersini üretimi yapıyor.

        İlahiyat Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Köse, çocuk yaşlarından bu yana ilgi duyduğu tarım alanında üretime katkı sağlamak için harekete geçti. DÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emrah Çiçek ile yaptığı araştırmada arazisinin yaban mersini üretimine uygun olduğunu belirleyen Köse, fidanları toprakla buluşturdu.

        Köse, AA muhabirine, daha önce kiralık arsalarda tarım yaptıklarını belirterek, Prof. Dr. Çiçek'in de desteğiyle ailesinin hayalini kurduğu tropikal meyve yetiştiriciliğini gerçekleştirdiğini anlattı.

        Yetiştiriciliğe 2 bin fidanla başladıklarını aktaran 21 yaşındaki Köse, "Daha sonra yan taraftaki araziyi kiralayarak 4 bin fidan daha ekleme yaptık. 2022'den beri yaban mersini yetiştiriciliği yapıyoruz, bu sene tarlanın küçük bir kısmından ilk hasadımızı aldık, asıl hasadımız seneye başlayacak." dedi.

        Bu işe üretici olarak başladıklarını, talebi görünce hedeflerini artırdıklarına değinen Köse, "Üretici olarak başladık ama talebi gördükçe, bunu paketleyip, işleyip meyve suyu olsun, reçel olsun, özü olsun ileriki senelere doğru tesis kurma hedefimiz var." diye konuştu.

        Köse, girişimde bulunma hayali olan yaşıtlarına tavsiyede bulunarak, şöyle devam etti:

        "Bu iş ailenin zoruyla ya da sadece maddi kazanç için yapılacak bir iş değil. Sürekli içindesiniz, havalar çok sıcakken de buradasınız, çok soğukken de. Yani sadece maddi olmaz biraz da istemek gerekiyor. Her gencin isteği farklı oluyor. Kimisi yazılımcı olmak istiyor, kimisi bu işlere heves ediyor, ben de bu işi isteyerek yapıyorum."

        Kurulum aşamasını öz kaynaklarla yaptıklarını anlatan Köse, tesisleşme süreçlerinde Düzce Valiliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden destek almak için girişimlerde bulunacaklarını kaydetti.

        Köse, üretimde nihai hedeflerinin 40 ton olduğunu, 20 dönüm araziden bu yıl 1,5 ton, önümüzdeki yıl ise 10-12 ton verim beklediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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