Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Akdeniz temsilcisi, yarın aynı tesiste kamp yapan Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sipay Bodrum FK ile hazırlık maçı yapacak.

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