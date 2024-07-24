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        Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 22:45 Güncelleme: 24.07.2024 - 22:45
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        Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürdü.

        Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çift antrenman yapan turuncu-yeşilli ekip, ağırlıklı olarak taktik çalıştı.

        Akdeniz temsilcisi, yarın aynı tesiste kamp yapan Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sipay Bodrum FK ile hazırlık maçı yapacak.

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