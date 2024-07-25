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        Gaziantep FK, sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 16:15 Güncelleme: 25.07.2024 - 16:15
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        Gaziantep FK, sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti.

        Gaziantep ekibi, kamp yaptığı Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde çalıştı.

        İdmanda, FC Prishtina ile dün oynanan hazırlık maçında forma giyen oyuncular salonda yenileme çalışması, diğer futbolcular ise dar alanda çift kale maç yaptı.

        Kırmızı-siyahlı takım, akşam idmanıyla sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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