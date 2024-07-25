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        Düzce Valiliğinden şiddetli yağış uyarısı

        Düzce Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre şiddetli yağış ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 19:48 Güncelleme: 25.07.2024 - 19:48
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        Düzce Valiliğinden şiddetli yağış uyarısı
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        Düzce Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre şiddetli yağış ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

        Valilikten yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.

        Metrekareye 50 ila 100 kilogram arasında yağış düşmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, yağışların cumartesi sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

        Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, yağış ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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