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        Düzce'de yolda tehlikeli ilerleyen otomobillerin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

        Düzce'de, yolda tehlikeli biçimde ilerleyen 2 otomobil çarpıştı. Kaza anı başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 22:30 Güncelleme: 25.07.2024 - 22:30
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        Düzce'de yolda tehlikeli ilerleyen otomobillerin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
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        Düzce'de, yolda tehlikeli biçimde ilerleyen 2 otomobil çarpıştı. Kaza anı başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

        Mertcan K. idaresindeki 78 SK 348 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Kaynaşlı ilçesi Çele mevkisinde aynı istikamette seyreden Levent K. yönetimindeki 81 AEB 657 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle otomobiller devrildi.

        Yaralanan sürücüler, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Öte yandan, kaza yapan otomobillerin yolda süratli ve tehlikeli seyrettiği, bir diğer sürücünün bu durumu cep telefonuyla kayda aldığı sırada kazanın meydana geldiği belirtildi.

        Görüntüde, aynı istikamette yan yana seyreden araçların bir anda birbirlerinin üzerine manevra yaptığı, kontrolsüz kavşakta ise devrildikleri görülüyor.

        Kaza yapan sürücüler hakkında başka araçlardaki vatandaşların da can güvenliğini tehlikeye attıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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