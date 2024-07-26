Kuraklık nedeniyle olgunlaşmadan dökülen fındıkta verim beklentisi düştü

ÖMER ÜRER - Düzce Üniversitesi Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜFAM) Müdürü Doç. Dr. Şemsettin Kulaç, kuraklık nedeniyle fındığın olgunlaşmadan döküldüğünü belirterek, "Bu, fındığın randıman kaybına neden oluyor." dedi.

Kulaç, AA muhabirine, küresel iklim değişikliğine bağlı kuraklığın fındık mahsulünü etkilediğini söyledi.

Geçen yıllarda yaşanan ani yağışların aksine bu sene kuraklık görüldüğünü aktaran Kulaç, "Bu yıl yağışlar arası periyot uzadı. Bazı yörelerde yağış, bir aydan fazladır görülmüyor. Fındık erken olgunlaşmaya başladı. Fındık susuzluk nedeniyle strese girdi ve tam içini doldurmadan olgunlaşmaya başladı. Küresel iklim değişikliği bazen bir anda aşırı yağışla karşımıza çıkıyor. Geçmişte Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşanmıştı ve fındık bahçelerini kökünden söküp götürmüştü. Bu yıl da tam tersi, yağışlar arası periyot açıldı ve çok sıcak geçti." diye konuştu.

- "Bahçelerde sulama sistemine geçilerek önlem alınabilir" Kulaç, aşırı sıcakların toprağın kurumasına ve fındık ağacının susuz kalmasına neden olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Fındık toprakta sadece 50 santimetre kök salıyor. Bu dönemde fındık kökünden su alamadı, yağmur da yağmayınca mahsul içini dolduramadı. Erken olgunlaşma ve dökülmelere neden oldu. Aslında bu tam olgunlaşma değil, olgunlaşmadan dökülme. Bu, fındığın randıman kaybına neden oluyor. Önceki yıllarda 55-54-52 randıman gelen fındığın, iklim değişikliğine bağlı bu tarz kurak geçen dönemde 48-47 randımana düşme durumu söz konusu olabilir. Bu yıl kış döneminde havaların iyi gitmesiyle erken tozlaşma, döllenme yaşandı. Hem erken çiçek açması hem kurak geçen dönem yaşanması nedeniyle bu yıl rekolte ve randıman kaybı yaşanacak gibi duruyor."