Düzce'de evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Ev sahibi Resul G, gazetecilere, alevlerin bir anda arttığını belirterek çocuklarını ve eşini güçlükle evden çıkardığını söyledi.

Yangında dumandan etkilenen Ece (8), Gökdeniz (4), Gülay, Vedat ve İsmail G, ambulansta sağlık personelince yapılan müdahalenin ardından tedbir amaçlı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çay Mahallesi Saatçigil Caddesi'nde Resul G'ye ait 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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