Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

        Düzce'de müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 13:08 Güncelleme: 26.07.2024 - 13:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Çay Mahallesi Saatçigil Caddesi'nde Resul G'ye ait 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangında dumandan etkilenen Ece (8), Gökdeniz (4), Gülay, Vedat ve İsmail G, ambulansta sağlık personelince yapılan müdahalenin ardından tedbir amaçlı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Ev sahibi Resul G, gazetecilere, alevlerin bir anda arttığını belirterek çocuklarını ve eşini güçlükle evden çıkardığını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM'dan bugün ve yarın için kritik uyarı! İstanbul'da sağanak!
        AKOM'dan bugün ve yarın için kritik uyarı! İstanbul'da sağanak!
        TCMB Başkan Yardımcısı Akçay'dan faiz indirimi açıklaması
        TCMB Başkan Yardımcısı Akçay'dan faiz indirimi açıklaması
        Obama'dan Harris'e destek
        Obama'dan Harris'e destek
        Türkiye, lenf kanseri hastaları için yürütülen yeni "akıllı ilaç" çalışmasına öncü oldu
        Türkiye, lenf kanseri hastaları için yürütülen yeni "akıllı ilaç" çalışmasına öncü oldu
        İmamı okla vurmuştu! Yeni görüntüsü çıktı! Omzunda yay belinde ok!
        İmamı okla vurmuştu! Yeni görüntüsü çıktı! Omzunda yay belinde ok!
        UEFA ülke puanında son durum
        UEFA ülke puanında son durum
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        Sultanlar'ın kadrosunda flaş değişiklik!
        Sultanlar'ın kadrosunda flaş değişiklik!
        Zıpkın avı ölümle bitti!
        Zıpkın avı ölümle bitti!
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        Türkiye 101 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 101 sporcuyla madalya peşinde!
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        Otoyolda feci kaza! 3 can kaybı var
        Otoyolda feci kaza! 3 can kaybı var
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        5 fabrikayı yakan yangında itfaiye raporu çıktı!
        5 fabrikayı yakan yangında itfaiye raporu çıktı!
        ÖTV'ye plug-in hibrit güncelleme
        ÖTV'ye plug-in hibrit güncelleme
        Gece de akın ettiler
        Gece de akın ettiler
        Devre mülkler için değişiklik
        Devre mülkler için değişiklik

        Benzer Haberler

        Kuraklık nedeniyle olgunlaşmadan dökülen fındıkta verim beklentisi düştü
        Kuraklık nedeniyle olgunlaşmadan dökülen fındıkta verim beklentisi düştü
        Düzce'de yolda tehlikeli ilerleyen otomobillerin çarpıştığı kazada sürücüle...
        Düzce'de yolda tehlikeli ilerleyen otomobillerin çarpıştığı kazada sürücüle...
        Futbol: Hazırlık maçı
        Futbol: Hazırlık maçı
        Düzce'ye uluslararası zincir otel yapılacak
        Düzce'ye uluslararası zincir otel yapılacak
        Düzce Valiliğinden şiddetli yağış uyarısı
        Düzce Valiliğinden şiddetli yağış uyarısı
        Gaziantep FK, sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü
        Gaziantep FK, sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü