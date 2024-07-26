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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 16:12 Güncelleme: 26.07.2024 - 16:12
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, Konuralp bölgesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Teknik ve fiziki takibe alınan G.B.M, F.K, C.A ve H.T'nin ev ve araçlarında yapılan aramada, 6 uyuşturucu hap, 17 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi, zanlılar gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.B.M ile F.K. "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

        Diğer şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde kullanma" suçundan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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