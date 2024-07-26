Gaziantep FK'nin sezon hazırlıkları Düzce'de sürüyor

Kırmızı-siyahlı takım, hazırlıklarını bu akşam ve yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

Antrenmanda futbolcular ısınma, koşu, kanat organizasyonları, şut ve taktik çalışmaların ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

Düzce'de kamp yapan Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, sezon hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti.

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