Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan cipteki 2 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde bariyerlere çarpan cipteki 2 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde bariyerlere çarpan cipteki 2 kişi yaralandı.
Veli Ö. idaresindeki HJ 245 B yabancı plakalı cip, otoyolun Ankara istikameti Kaynaşlı Darıyeri Hasanbey mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Kazada hafif yaralanan 1'i çocuk 2 kişi, olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
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