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        Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 22:45 Güncelleme: 26.07.2024 - 22:48
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        Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürdü.

        Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çift antrenman yapan turuncu-yeşilli ekip, ağırlıklı olarak taktik çalıştı.

        Akşam antrenmanını yoğun sis altında gerçekleştiren Akdeniz temsilcisi, çalışmalarına yarın sabah ve akşam yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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