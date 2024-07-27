Düzce'den kısa kısa

Sarıdere köyündeki etkinliğe, Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, Kaymakam Selver Esra Arık, Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, İl Müftüsü Osman Aydın, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, İlçe Müftüsü Ahmet Demirel, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, dükkan tentelerinin altında ve toplu taşıma duraklarında korunmaya çalıştı.

Gölyaka, Kaynaşlı, Cumayeri ve merkezde bazı bölgelerde kısa süreli sağanak geçişleri etkili oluyor.

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