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        Düzce'den kısa kısa

        Düzce'de kısa süreli yağmur geçişleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 14:35 Güncelleme: 27.07.2024 - 14:35
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        Düzce'den kısa kısa
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        Düzce'de kısa süreli yağmur geçişleri devam ediyor.

        Gölyaka, Kaynaşlı, Cumayeri ve merkezde bazı bölgelerde kısa süreli sağanak geçişleri etkili oluyor.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, dükkan tentelerinin altında ve toplu taşıma duraklarında korunmaya çalıştı.

        -Gölyaka'da Aşure Günü

        Gölyaka ilçesinde düzenlenen 20. Aşure Günü'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Sarıdere köyündeki etkinliğe, Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, Kaymakam Selver Esra Arık, Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, İl Müftüsü Osman Aydın, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, İlçe Müftüsü Ahmet Demirel, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Etkinlikte, Sarıdere Köyü Camisi'nde kılınan namazın ardından vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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