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        Futbol: Hazırlık maçı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, hazırlık maçında karşılaştığı Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor'u 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 17:57 Güncelleme: 27.07.2024 - 17:57
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        Futbol: Hazırlık maçı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, hazırlık maçında karşılaştığı Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor'u 3-0 mağlup etti.

        Gaziantep FK, Teksüt Bandırmaspor ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlık maçında karşılaştı.

        Karşılıklı ataklarla geçen müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

        İkinci yarıya hızlı başlayan Gaziantep FK, 58. dakikada Furkan Soyalp, 86. dakikada rakibin kendi kalesine attığı ve 74. dakikada Ertuğrul Ersoy'un ayağından bulduğu gollerle maçı 3-0 kazandı.

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