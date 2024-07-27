Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü

Akdeniz temsilcisi, çalışmalarını bu akşam ve yarın yapacağı idmanlarla sürdürecek.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde salonda yapılan çalışmada futbolcuları, kuvvet ve dayanıklılık çalıştı.

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