Düzce'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede hayatını kaybetti
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kalkın plajında denize giren Muhammed Buğra Akgül (26) akıntıya kapıldı. Akgül, sahilde görevli cankurtaranların müdahalesiyle kıyıya çıkarıldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.
Suni teneffüs ve kalp masajı yapılan Akgül, kaldırıldığı Akçakoca Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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