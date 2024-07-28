Akçakoca'da olumsuz koşullar nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, elverişsiz hava ve deniz şartları nedeniyle tüm plajlarda denize girilemiyor.

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