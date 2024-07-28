Gaziantep FK, sezon hazırlıklarını sürdürdü
Düzce'de kamp yapan Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, sezon hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti.
Düzce'de kamp yapan Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, sezon hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti.
Gaziantep ekibi, Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde çıktığı sabah ve akşam idmanında taktik ağırlıklı çalıştı.
Akşam antrenmanında kanat organizasyonları ve şut çalışması yapan futbolcular, dar alanda çift kale maçla günü tamamladı.
Kırmızı-siyahlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.