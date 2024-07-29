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        Düzce'de zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

        Düzce'de 2 otomobil ile 1 cipin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 02:40 Güncelleme: 29.07.2024 - 02:40
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        Düzce'de zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
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        Düzce'de 2 otomobil ile 1 cipin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

        Çapan F. idaresindeki 81 AH 271 plakalı otomobil, Bahçeşehir bağlantı yolu Zahid Kevseri Bulvarı'ndaki ışıklı kavşaktan dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen Linay E. yönetimindeki 67 ADY 677 plakalı ciple çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar karşı şeritte kırmızı ışıkta bekleyen Sinan E. idaresindeki 06 CCH 181 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre kapanan yolda ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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