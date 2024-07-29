GÜNCELLEME 2 - Akçakoca'da haşema giyen kadının havuza alınmamasına ilişkin 2 zanlıya adli kontrol

Akçakoca ilçesinde Ayazlı Mahallesi'ndeki sitenin sakinlerinden Algün, ortak havuza haşemasıyla girdiği sırada site yöneticisi ve görevlisi tarafından engellenmeye çalışıldığı gerekçesiyle emniyete şikayette bulunmuş, söz konusu 2 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Polis ekipleri, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçlamalarıyla site yöneticisi A.K. ile görevli S.D'yi gözaltına alarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirdi.

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