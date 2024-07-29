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        GÜNCELLEME 2 - Akçakoca'da haşema giyen kadının havuza alınmamasına ilişkin 2 zanlıya adli kontrol

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde site sakini kadının, haşemayla havuza girmesine izin verilmediği gerekçesiyle şikayette bulunması üzerine gözaltına alınan site yöneticisi ile görevlisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 09:43 Güncelleme: 29.07.2024 - 09:43
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        GÜNCELLEME 2 - Akçakoca'da haşema giyen kadının havuza alınmamasına ilişkin 2 zanlıya adli kontrol
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde site sakini kadının, haşemayla havuza girmesine izin verilmediği gerekçesiyle şikayette bulunması üzerine gözaltına alınan site yöneticisi ile görevlisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayazlı Mahallesi'ndeki bir sitenin sakinlerinden Meral Algün'ün, ortak havuza haşemayla girmesi engellendiği gerekçesiyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulunmasının ardından 2 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

        Polis ekipleri, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçlamalarıyla site yöneticisi A.K. ile görevli S.D'yi gözaltına alarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirdi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Akçakoca Adliyesine sevk edildi.

        Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Akçakoca ilçesinde Ayazlı Mahallesi'ndeki sitenin sakinlerinden Algün, ortak havuza haşemasıyla girdiği sırada site yöneticisi ve görevlisi tarafından engellenmeye çalışıldığı gerekçesiyle emniyete şikayette bulunmuş, söz konusu 2 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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