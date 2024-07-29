Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takibe alınan M.N'nin Sancaklar Mahallesi'ndeki ev ve aracında yapılan aramada 420 uyuşturucu hap, 11 gram sentetik uyuşturucu ve 10 gram esrar ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.N, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.