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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 16:34 Güncelleme: 29.07.2024 - 16:34
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Teknik ve fiziki takibe alınan M.N'nin Sancaklar Mahallesi'ndeki ev ve aracında yapılan aramada 420 uyuşturucu hap, 11 gram sentetik uyuşturucu ve 10 gram esrar ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.N, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Bu arada zanlının uyuşturucuyla ilgili 4 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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