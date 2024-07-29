Akçakoca'da olumsuz şartlar nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor

Kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçedeki sahillerde iki gündür yoğun dalga ve rip akıntısının etkili olması nedeniyle kaymakamlık kararıyla denize girilmesine izin verilmiyor.

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