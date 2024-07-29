Akçakoca'da olumsuz şartlar nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz koşullar sebebiyle denize girmek yasaklandı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz koşullar sebebiyle denize girmek yasaklandı.
Kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçedeki sahillerde iki gündür yoğun dalga ve rip akıntısının etkili olması nedeniyle kaymakamlık kararıyla denize girilmesine izin verilmiyor.
Sahillerdeki bayrakları kırmızıya çeviren cankurtaran ekipleri, vatandaşları ikaz ediyor.
Akçakoca Kaymakamlığı, fırtına ve yüksek dalga riskine karşı dikkatli olunmasını istedi.
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