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        Gaziantep FK, yeni sezon formalarını Topuk Yaylası'nda çektiği kliple tanıttı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2024-2025 sezonunda giyeceği formaların tanıtımı için kamp yaptığı Topuk Yaylası'nda klip çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 18:19 Güncelleme: 29.07.2024 - 18:19
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        Gaziantep FK, yeni sezon formalarını Topuk Yaylası'nda çektiği kliple tanıttı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2024-2025 sezonunda giyeceği formaların tanıtımı için kamp yaptığı Topuk Yaylası'nda klip çekti.

        Kulübün sosyal medya hesabı X'ten de paylaşılan forma tanıtımı, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan 1280 rakımlı Topuk Yaylası'nda çekildi.

        Kaleci Sokratis Dioudis ile Alexandru Maxim, Kacper Kozlowski ve Ertuğrul Ersoy'un yer aldığı klipte, ormanda bir noktaya bırakılan "damalı", "çubuklu" ve "siyah çizgili" formalarının yeri, futbolculara konumla bildiriliyor, bölgeye ATV'lerle gelen 4 futbolcu, buldukları çantalardan çıkardıkları yeni sezon formalarını giyindikleri görüntülere yer veriliyor.

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