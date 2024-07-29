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        Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 19:29 Güncelleme: 29.07.2024 - 19:29
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        Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti.

        Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde antrenmana çıkan futbolcular, ısınma hareketleriyle kondisyon depoladı.

        Turuncu-yeşilli ekip, yarın yapacağı idmanla kampı sürdürecek.

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