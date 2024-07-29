Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde antrenmana çıkan futbolcular, ısınma hareketleriyle kondisyon depoladı.
Turuncu-yeşilli ekip, yarın yapacağı idmanla kampı sürdürecek.
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